Для них це проблема: ван Персі розповів, чому він ніколи не працюватиме в Арсеналі

Робін ван Персі, який нині тренує Геренвен у Нідерландах, зізнався, що навіть не мріє про потенційну роботу в Арсеналі.

Думки нідерландського спеціаліста передає TNT Sports.

"Що ж, я не очікую, що буду працювати в Арсеналі. Я думаю, що двері цього клубу для мене зачинені через мій трансфер до Манчестер Юнайтед. Це все ще чутлива тема для них, не для мене", – заявив ван Персі.

Читайте також : Фіорентина налаштована зберегти Де Хеа на тлі інтересу до нього з боку інших клубів

Нагадаємо, що після восьми років у Лондоні ван Персі переїхав у Манчестер влітку 2012 року за 30,7 мільйона євро.

У свій перший же сезон з "червоними дияволами" форвард виграв чемпіонат Англії, чого він не зміг зробити за всі попередні роки з "канонірами".

Разом з манкуніанцями ван Персі провів три сезони: 105 матчів, 58 голів, 15 асистів.