Фіорентина налаштована зберегти Де Хеа на тлі інтересу до нього з боку інших клубів
Давід Де Хеа
BBC
Фіорентина не хоче втрачати Давіда Де Хеа, який звернув на себе увагу деяких клубів.
Про це бажання флорентійського клубу повідомляє італійський журналіст Нікола Скіра.
Де Хеа приєднався до "фіалок" минулого літа після однорічної відпустки. І своїми виступами 34-річний іспанець змусив звернути на себе увагу клубів за межами Італії.
Контракт голкіпера з Фіорентиною розрахований до літа 2025 року. Клуб не хоче втрачати футболіста, вважаючи його недоторканним та ключовим гравцем команди Раффаеле Палладіно.
Тому італійці збираються активувати опцію в угоді, яка продовжить її до літа 2026 року.
У нинішньому сезоні Давід Де Хеа зіграв в 11 матчах Фіорентини в усіх турнірах, у яких пропустив 11 голів, а також чотири рази відстояв на "нуль".