Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Новим тренером Емполі став винуватець найбільшого скандалу Серії А в минулому сезоні

Игорь Чернявский — 2 липня, 17:40
Новим тренером Емполі став винуватець найбільшого скандалу Серії А в минулому сезоні

Емполі призначив Роберто Д’Аверсу новим головним тренером.

Про це клуб з Тоскани оголосив на своєму офіційному сайті.

Сторони домовилися про контракт на 2 роки. Попередньою командою Роберто було Лечче, звідки його звільнили за те, що головою вдарив нападника Верони Тома Анрі. Також Д’Аверса раніше тренував Сампдорію, Парму та Віртус Ланчано.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Емполі зберіг прописку в Серії А завдяки епічній розв’язці в матчі проти Роми. Минулого сезону в складі "Адзуррі" на правах оренди виступав український півзахисники Віктор Коваленко.

Емполі Чемпіонат Італії, Серія А

Емполі

Переможний шедевр Коваленка у ворота Наполі визнали найкращим голом Емполі в сезоні-2023/24
Емполі Коваленка завдяки голу в компенсований арбітром час зберіг прописку в Серії А
Сассуоло вилетів із Серії А, Лаціо забезпечив собі місце в Лізі Європи: результати матчів чемпіонату Італії
Емполі без Коваленка поступився Лаціо, Аталанта перемогла Рому в матчі за Лігу чемпіонів: результати 36 туру Серії А
Дженоа без Малиновського розписала результативну нічию з Міланом, Емполі Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне: результати матчів Серії А

Останні новини