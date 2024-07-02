Новим тренером Емполі став винуватець найбільшого скандалу Серії А в минулому сезоні

Емполі призначив Роберто Д’Аверсу новим головним тренером.

Про це клуб з Тоскани оголосив на своєму офіційному сайті.

Сторони домовилися про контракт на 2 роки. Попередньою командою Роберто було Лечче, звідки його звільнили за те, що головою вдарив нападника Верони Тома Анрі. Також Д’Аверса раніше тренував Сампдорію, Парму та Віртус Ланчано.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Емполі зберіг прописку в Серії А завдяки епічній розв’язці в матчі проти Роми. Минулого сезону в складі "Адзуррі" на правах оренди виступав український півзахисники Віктор Коваленко.