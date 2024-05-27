Емполі Коваленка завдяки голу в компенсований арбітром час зберіг прописку в Серії А
У межах 38 туру італійської Серії А відбулося 6 поєдинків. Зокрема, Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, зумів вирвати перемогу над Ромою в компенсований арбітром час, що дозволило "синім" зберегти місце в Серії А на наступний сезон.
Також Аталанта розгромила Торіно та гарантувала четверте місце в чемпіонаті, а отже Рома зіграє в Лізі Європи.
Чемпіонат Італії — Серія А
38 тур, 27 травня
38 тур, 27 травня
Аталанта — Торіно 3:0 (2:0)Голи: 1:0 - 26 Скамакка, 2:0 - 43 Лукман, 3:0 - 71 Пашалич (пен)
Наполі — Лечче 0:0
Верона — Інтер 2:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 10 Арнаутович, 1:1 - 16 Нослін, 2:1 - 37 Суслов, 2:2 - 45+1 Арнаутович
Емполі — Рома 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Канчелльєрі, 1:1 - 45+1 Ауар, 2:1 - 90+3 Н'янг
Лаціо — Сассуоло 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Дзакканьї, 1:1 - 66 Віті
Фрозіноне — Удінезе 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 76 Девіс
Раніше Дженоа з голом Малиновського перемогла Болонью.