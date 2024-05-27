Емполі Коваленка завдяки голу в компенсований арбітром час зберіг прописку в Серії А

У межах 38 туру італійської Серії А відбулося 6 поєдинків. Зокрема, Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, зумів вирвати перемогу над Ромою в компенсований арбітром час, що дозволило "синім" зберегти місце в Серії А на наступний сезон.

Також Аталанта розгромила Торіно та гарантувала четверте місце в чемпіонаті, а отже Рома зіграє в Лізі Європи.

Чемпіонат Італії — Серія А

38 тур, 27 травня

Аталанта — Торіно 3:0 (2:0)

: 1:0 - 26 Скамакка, 2:0 - 43 Лукман, 3:0 - 71 Пашалич (пен)

Наполі — Лечче 0:0

Верона — Інтер 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 10 Арнаутович, 1:1 - 16 Нослін, 2:1 - 37 Суслов, 2:2 - 45+1 Арнаутович

Емполі — Рома 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Канчелльєрі, 1:1 - 45+1 Ауар, 2:1 - 90+3 Н'янг

Лаціо — Сассуоло 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Дзакканьї, 1:1 - 66 Віті

Фрозіноне — Удінезе 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Девіс

Раніше Дженоа з голом Малиновського перемогла Болонью.