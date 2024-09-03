Левандовський запропонував Барселоні зменшити йому зарплату

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовський запропонував зменшити йому зарплату, щоб уникнути проблем з фейр-плей.

Про це повідомив президент іспанського гранда Жоан Лапорта. Його слова передає Marca.

"Хотів би відзначити Роберта Левандовського. Йому важливий наш клуб. Він сам запропонував знизити йому зарплату, щоб уникнути проблем із фейр-плей та зареєструвати новачків. А на полі Левандовський надзвичайно мотивований. Він добре підготувався до сезону, це буде його найкращий сезон", — сказав Лапорта.

Нагадаємо, влітку в "синьо-гранатових" виникли серйозні проблеми з реєстрацією Дані Ольмо. Але він вже дебютував команду та встиг відзначитися дебютним голом, який приніс перемогу над Райо Вальєкано.