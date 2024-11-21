Я сказав "так" Фергюсону: Левандовський розповів про трансфер у Манчестер Юнайтед, що не відбувся

Форвард Барселони Роберт Левандовський влітку 2012 року мав перебратися до Манчестер Юнайтед.

Слова польського футболіста наводить talkSPORT.

У розмові з легендою "червоних дияволів" Ріо Фердінандом 36-річний нападник зізнався, що вони мали стати одноклубниками.

"Так, це правда, я погодився перейти у Манчестер Юнайтед. Це було в 2012 році. Я пам'ятаю одну розмову з сером Алексом Фергюсоном. Я пам'ятаю розмову... Це було перед сезоном, і ми грали кілька матчів. Я знав, що він подзвонить мені. Я дуже хвилювався. Я знав, що я повинен йому сказати. Я знав, що він говоритиме простою англійською, а потім цей його шотландський акцент... І я сказав: "Так, звичайно, я хочу приєднатися до Манчестер Юнайтед, так. Можете повторити ще раз? Так, так, так, звісно, звісно", – сказав Роберт.

When The Boss (Sir Alex) called Lewandowski to sign for Manchester United in 2012 ☎️😂



Oh what could have been ffs! pic.twitter.com/3l880VnrI5 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 21, 2024

На питання Фердінанда, чому цей перехід так і не відбувся, Левандовський розповів про бесіду з президентом дортмундської Боруссії, якій він тоді належав.

"Пам'ятаю розмову з президентом Боруссії. Він сказав, що я їм потрібен. Вони не збираються продавати мене в Манчестер Юнайтед, тому що я дуже важливий для них, і зараз не найкращий час. Так що, так. Я погодився приєднатися до Манчестер Юнайтед, тому що якщо сер Алекс Фергюсон дзвонить тобі, ти не можеш сказати "ні". Особливо, коли мені було 22 чи 23 роки. Я грав за Боруссію. Я був щасливий, але ж це Манчестер Юнайтед, праймовий Манчестер Юнайтед".

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Замість трансферу в Манчестер Юнайтед у 2012 році Роберт Левандовський у статусі вільного агента перейшов до Баварії влітку 2014 року.

У Мюнхені він провів вісім років, виграв усі можливі трофеї після чого влітку 2022 року за 45 мільйонів євро перейшов до Барселони.

Манчестер Юнайтед у свою чергу влітку 2012 року придбав капітана Арсенала Робіна ван Персі за 30.7 мільйона. Нідерландець приніс манкуніанцям 20-й титул чемпіона Англії, який на даний момент залишається останнім для клуба.