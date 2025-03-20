ПСВ влітку спробує підписати основного голкіпера Шахтаря

Голкіпер Шахтаря та збірної України Дмитро Різник потрапив у сферу інтересів ПСВ.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією джерела, Різник вразив керівництво нідерландського клубу свою грою в Лізі чемпіонів.

Технічний директор ПСВ Ерні Стюарт вважає українського голкіпера чудовим кандидатом на підсилення команди в літнє трансферне вікно.

Контракт Різника з Шахтарем діє до кінця 2027 року. Портал Тransfermarkt оцінює 26-річного голкіпера у 7 млн євро.

У поточному сезоні на його рахунку 29 матчів у всіх турнірах на клубному рівні. Він пропустив 32 м’ячі і 11 поєдинків відіграв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що колишній голкіпер клубу та партнер Різника по збірній Анатолій Трубін може стати гравцем Манчестер Сіті.