Гранд АПЛ планує придбати українського голкіпера Бенфіки – Шахтар отримає 40% від продажу

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін може продовжити кар’єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє паблік TecoSLB.

Зазначається, що "містяни" можуть заплатити "орлам" за українського голкіпера 25 млн євро та віддати свого воротаря Едерсона. Також 40% від суми трансферу отримає донецький Шахтар.

Пізніше сам Анатолій відреагував на цю новину.

"Чи відповідають насправді чутки про мій перехід до Манчестер Сіті? Не знаю, Я так само, як і ви це бачив в інтернеті.

Наразі повністю сфокусований на збірній, потім на Бенфіці. Тому що попереду важливий відрізок чемпіонатів, Кубку, а решту треба відкласти на потім", – сказав він в інтерв'ю для Sport-exspress.ua.

Трубін захищає ворота Бенфіки з 2023 року. Трансферна вартість футболіста оцінюється у 25 мільйонів євро, а його контракт з лісабонським клубом розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, напередодні українець вперше за останні 3 матчі чемпіонату Португалії потрапив в основу Бенфіки. Попередні два матчі чемпіонату він провів на лаві запасних, а замість нього грав Самуел Соареш.

Загалом в активі українця вже 38 матчів на клубному рівні цього сезону, 16 з яких він відстояв на "нуль".