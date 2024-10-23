Різник став третім голкіпером в історії Ліги чемпіонів, який забив автогол і відбив пенальті в одному матчі
Дмитро Різник
ФК Шахтар
Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник став 3-м воротарем в історії Ліги чемпіонів, який відзначився автоголом та відбив пенальті в одному матчі турніру.
Про це повідомив статистичний портал Opta.
Попередні два випадки траплялися у 2014 та 2017 роках: подібним відзначалися воротар Роберто Хіменес у матчі Олімпіакос – Ювентус та сербський голкіпер Міле Свілар у зустрічі Бенфіка – Манчестер Юнайтед відповідно.
Нагадаємо, на 29-й хвилині гри Різник відзначився автоголом, а вже у другому таймі він парирував удар Леандро Троссарда з 11-метрової позначки. Це сталося на 77-й хвилині гри, коли бельгієць безхитрісно пробив по центру, а голкіпер "гірників" виставив ноги і відбив удар.