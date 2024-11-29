Різник – про емоції після поразки від ПСВ: Тільки спустошення і безсилля

Воротар Шахтаря Дмитро Різник відчував спустошення та безсилля після того, як "гірники" на останніх хвилинах дозволили ПСВ відігратися з 0:2 у 3:2.

Своїми враженнями від прикрої поразки у 5 турі Ліги чемпіонів Різник поділився в інтерв’ю клубній пресслужбі.

" Знаєте, це якесь повне спустошення, чорна яма, куди ти провалився на такому закритому стадіоні, при такому шумі. Тільки спустошення і безсилля", – сказав Різник.

Також голкіпер Шахтаря висловився про рекорд за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів, який він встановив у цьому поєдинку. Дмитро врятував свою команду 15 разів.

" Ну рекорд-то я побив, але ми не здобули того результату, якого хотілося б. У пріоритеті командні цілі, тобто слід було вигравати цей матч, а потім уже йдуть індивідуальні досягнення. Тому особисто для мене це приємно, але всі дуже розчаровані, що команда не виграла", – підсумував воротар.

Зазначимо, що попри історичний рекорд, організатори вирішили не включати Різника в символічну команду 5 туру Ліги чемпіонів.