Верес підписав грузинського легіонера

Грузинський центральний півзахисник Гіоргі Куція став гравцем Вереса.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

24-річний хавбек підписав трирічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

Куція є вихованцем Динамо Тбілісі, за яке провів 118 матчів, забив 6 голів та віддав 9 асистів. Після цього встиг пограти за Ділу (Горі, Грузія), Работнічкі (Скоп‘є, Північна Македонія), Лієпаю (Латвія).

Зазначимо, що Куція став першим в історії відродженого Вереса легіонером із Грузії.

Напередодні Верес оголосив 31-річного півзахисника житомирського Полісся Євгенія Морозко.