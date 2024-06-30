Верес оголосив про підписання футболіста Полісся

31-річний півзахисник житомирського Полісся Євгеній Морозко підписав контракт із Вересом.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Між футболістом та командою була підписана угода терміном на 1 рік. Гравець виступатиме під 9 номером. Він перейшов до рівнян у статусі вільного агента.

Другу половину сезону-2023/24 Євгеній провів у оренді у Вересі. Він зіграв 13 матчів, забив 1 м'яч та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, напередодні рівняни розгромно поступилися львівському Руху в контрольному матчі.