Рівненський Верес підписав бразильського легіонера Луана Кампоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що футболіст приєднався до рівнян на умовах річної оренди, з правом пріоритетного викупу гравця на завершення сезону. Луан є вихованцем бразильського Палмейраса. Зазначається, що наразі права на гравця має Америка-Мінейро. На чемпіонаті Бразилії U20 у 2023 році він провів за клуб 17 матчів, у яких забив 9 м’ячів та віддав 3 гольові передачі.

В минулому сезоні за португальський Портімоненсе Кампос відіграв 18 матчів, у яких відзначився одним голом. На Transfermarkt його вартість оцінюється у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше "червоно-чорні" розписали нульову нічию з Карпатами у матчі-відкритті нового сезону УПЛ. У другому турі Верес прийматиме Динамо, а "леви" вдома зіграють з Кривбасом.