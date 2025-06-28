Орендований вінгер Фіорентини залишив Мілан
Ріккардо Соттіл
Мілан
Орендований у Фіорентини вінгер Мілана Ріккардо Соттіл повернувся до свого клубу.
Про це повідомила пресслужба "россонері".
Футболіст приєднався до Мілана взимку 2025 року і за цей час не зміг вразити босів клубу – 8 матчів без результативних дій. Контракт Соттіла з "фіалками" розраховано ще на один рік.
Зазначимо, що у послугах вінгера не зацікавлений майбутній наставник Фіорентини Стефано Піолі.
Раніше повідомлялось, що фахівець планує влаштувати масштабну чистку в команді після свого призначення.