Орендований вінгер Фіорентини залишив Мілан

Орендований у Фіорентини вінгер Мілана Ріккардо Соттіл повернувся до свого клубу.

Про це повідомила пресслужба "россонері".

Футболіст приєднався до Мілана взимку 2025 року і за цей час не зміг вразити босів клубу – 8 матчів без результативних дій. Контракт Соттіла з "фіалками" розраховано ще на один рік.

Grazie Riccardo! We wish you well for your future endeavours 🙏

#SempreMilan pic.twitter.com/6nF27uZm7A — AC Milan (@acmilan) June 28, 2025

Зазначимо, що у послугах вінгера не зацікавлений майбутній наставник Фіорентини Стефано Піолі.

Раніше повідомлялось, що фахівець планує влаштувати масштабну чистку в команді після свого призначення.