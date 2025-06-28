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Орендований вінгер Фіорентини залишив Мілан

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 13:25
Ріккардо Соттіл
Ріккардо Соттіл
Мілан

Орендований у Фіорентини вінгер Мілана Ріккардо Соттіл повернувся до свого клубу.

Про це повідомила пресслужба "россонері".

Футболіст приєднався до Мілана взимку 2025 року і за цей час не зміг вразити босів клубу – 8 матчів без результативних дій. Контракт Соттіла з "фіалками" розраховано ще на один рік.

Зазначимо, що у послугах вінгера не зацікавлений майбутній наставник Фіорентини Стефано Піолі.

Раніше повідомлялось, що фахівець планує влаштувати масштабну чистку в команді після свого призначення.

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