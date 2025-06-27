Екстренер Роналду хоче влаштувати у Фіорентині грандіозну чистку

Колишній тренер Мілана та Аль-Насра Стефано Піолі невдовзі очолить Фіорентину та вже планує позбутись низки футболістів.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Так, фахівець має намір відпустити одразу 11 футболістів. До цього переліку увійшли Олівер Крістенсен, Матіас Морено, Андреа Луккезіні, Ніколас Валентіні, Лоренцо Аматуччі, Джино Інфантіно, Абдельзамід Сабірі, Йосип Беркало, Жонатан Іконе, Ріккардо Соттіл та М'Бала Дзола.

Several #Fiorentina’s players are not in #Pioli’s Plans and Viola are working to sell them in the summer transfer window:

- Christensen

- Moreno

- Lucchesi

- Valentini

- Amatucci

- Infantino

- Sabiri

- Brekalo

- Ikonè

- Sottil

- Nzola — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2025

Зазначимо, що Піолі вже працював з "фіалками" в період з 2017 по 2019 рік.

Також фахівець працював з Інтером, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства у сезоні-2021/22.

Раніше Фіорентина оголосила про підписання екснападника Манчестер Сіті та Вольфсбурга.