Карпати зіграють з Чорноморцем: результати жеребкування Кубку України
Відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 16 команд — 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд Української Прем'єр-ліги з найнижчим рейтингом).
Про це повідомляє УАФ.
- Пробій (Городенка) — Інгулець (Петрове)
- Минай (Минай) — Вікторія (Суми)
- Карпати (Львів) — Чорноморець (Одеса)
- Колос (Ковалівка) — Оболонь (Київ)
- Металіст 1925 (Харків) — Верес (Рівне)
- Олімпія (Савинці) — Зоря (Луганськ)
- Миколаїв (Миколаїв, Львівська область) — Буковина (Чернівці)
- Кудрівка (Кудрівка) — ЮКСА (Тарасівка)
Базова дата матчів третього попереднього раунду — 21 серпня. Фінальний матч відбудеться 14 травня 2025 року. Місто проведення визначить Виконком УАФ.
Напередодні турнір покинув харківський Металіст, який поступився аматорській команді.