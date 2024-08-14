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Карпати зіграють з Чорноморцем: результати жеребкування Кубку України

Олександр Булава — 14 серпня, 13:25
Карпати зіграють з Чорноморцем: результати жеребкування Кубку України

Відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 16 команд — 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд Української Прем'єр-ліги з найнижчим рейтингом).

Про це повідомляє УАФ.

  • Пробій (Городенка) — Інгулець (Петрове)
  • Минай (Минай) — Вікторія (Суми)
  • Карпати (Львів) — Чорноморець (Одеса)
  • Колос (Ковалівка) — Оболонь (Київ)
  • Металіст 1925 (Харків) — Верес (Рівне)
  • Олімпія (Савинці) — Зоря (Луганськ)
  • Миколаїв (Миколаїв, Львівська область) — Буковина (Чернівці)
  • Кудрівка (Кудрівка) — ЮКСА (Тарасівка)

Базова дата матчів третього попереднього раунду — 21 серпня. Фінальний матч відбудеться 14 травня 2025 року. Місто проведення визначить Виконком УАФ.

Напередодні турнір покинув харківський Металіст, який поступився аматорській команді.

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