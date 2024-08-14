Карпати зіграють з Чорноморцем: результати жеребкування Кубку України

Відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 16 команд — 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд Української Прем'єр-ліги з найнижчим рейтингом).

Про це повідомляє УАФ.

Пробій (Городенка) — Інгулець (Петрове)

Минай (Минай) — Вікторія (Суми)

Карпати (Львів) — Чорноморець (Одеса)

Колос (Ковалівка) — Оболонь (Київ)

Металіст 1925 (Харків) — Верес (Рівне)

Олімпія (Савинці) — Зоря (Луганськ)

Миколаїв (Миколаїв, Львівська область) — Буковина (Чернівці)

Кудрівка (Кудрівка) — ЮКСА (Тарасівка)

Базова дата матчів третього попереднього раунду — 21 серпня. Фінальний матч відбудеться 14 травня 2025 року. Місто проведення визначить Виконком УАФ.

Напередодні турнір покинув харківський Металіст, який поступився аматорській команді.