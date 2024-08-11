Аматорська команда вибила Металіст з Кубку України

Металіст вилетів з Кубку України-2024/25, поступившись Миколаєву на другому попередньому етапі.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь аматорської команди з Львівської області.

Кубок України-2024/25

Другий попередній етап, 11 серпня

Миколаїв — Металіст 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 — Горенко 29, 1:1 — Славецький 56, 2:1 — Дмуховський 71, 3:1 — Цюпка 88

Зазначимо, що Металіст вже другий сезон поспіль виступає у Першій лізі. Харківська команда складається здебільшого з вихованців клубної академії.

Другий попердній етап Кубку України продовжиться завтра, 12 серпня. Зокрема, інший представник Харківщини, Металіст 1925, зіграє проти Полтави.