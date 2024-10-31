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Арсенал Зінченка дізнався суперника у чвертьфіналі Кубку ліги: результати жеребкування

Микола Дендак — 31 жовтня, 00:46
Арсенал Зінченка дізнався суперника у чвертьфіналі Кубку ліги: результати жеребкування
EFL

Стали відомі результати жеребкування чвертьфіналу Кубку англійської ліги-2024/25.

Зокрема, Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко зіграє проти Кристал Пелеса, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться із Ньюкаслом.

Також лідер АПЛ Ліверпуль на виїзді зіграє проти Саутгемптона. А центральним матчем стане протистояння між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед.

Пари 1/4 фіналу Кубку англійської ліги

  • Саутгемптон Ліверпуль
  • Тоттенгем Манчестер Юнайтед
  • Ньюкасл Брентфорд
  • Арсенал – Кристал Пелес

Нагадаємо, в попередньому раунді Арсенал із Зінченком розгромив Престон із Чемпіоншипу, МЮ забив 5 м'ячів у ворота Лестера, а Челсі з Михайлом Мудриком поступився Ньюкаслу.

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Англія, Кубок Ліги

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