Арсенал Зінченка дізнався суперника у чвертьфіналі Кубку ліги: результати жеребкування

Стали відомі результати жеребкування чвертьфіналу Кубку англійської ліги-2024/25.

Зокрема, Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко зіграє проти Кристал Пелеса, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться із Ньюкаслом.

Також лідер АПЛ Ліверпуль на виїзді зіграє проти Саутгемптона. А центральним матчем стане протистояння між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед.

Пари 1/4 фіналу Кубку англійської ліги

Саутгемптон – Ліверпуль

Ліверпуль Тоттенгем – Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед Ньюкасл – Брентфорд

Брентфорд Арсенал – Кристал Пелес

Нагадаємо, в попередньому раунді Арсенал із Зінченком розгромив Престон із Чемпіоншипу, МЮ забив 5 м'ячів у ворота Лестера, а Челсі з Михайлом Мудриком поступився Ньюкаслу.