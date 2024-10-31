Арсенал Зінченка дізнався суперника у чвертьфіналі Кубку ліги: результати жеребкування
EFL
Стали відомі результати жеребкування чвертьфіналу Кубку англійської ліги-2024/25.
Зокрема, Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко зіграє проти Кристал Пелеса, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться із Ньюкаслом.
Також лідер АПЛ Ліверпуль на виїзді зіграє проти Саутгемптона. А центральним матчем стане протистояння між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед.
Пари 1/4 фіналу Кубку англійської ліги
- Саутгемптон – Ліверпуль
- Тоттенгем – Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл – Брентфорд
- Арсенал – Кристал Пелес
Нагадаємо, в попередньому раунді Арсенал із Зінченком розгромив Престон із Чемпіоншипу, МЮ забив 5 м'ячів у ворота Лестера, а Челсі з Михайлом Мудриком поступився Ньюкаслу.