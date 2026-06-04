Конго розписав нічию з Данією, Нідерланди поступилися Алжиру: результати товариських матчів

У середу, 3 червня, відбулись товариські матчі учасників чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Збірна Гаїті розгромила Нову Зеландію, забивши чотири голи без відповіді. Рахунок відкрив Провіданс на 12-й хвилині матчу. Вже у другому таймі підопічні Себастьяна Мейне забили ще три м'ячі, не залишивши шансу континентальній команді відігратися.

ДР Конго розписав "суху" нічию з Данією. Окрім однієї жовтої Мегле на 42-й хвилині, гравці обох команд нічим не відзначилися в протоколі матчу.

Нідерланди поступилися Алжиру. Здавалося, що гра закінчиться нічиєю, проте 24-річний Аніс Хадж Мусса забив м'яч під завісу матчу, тим самим принісши своїй команді перемогу.

Міжнародні товариські матчі

3 червня

Гаїті – Нова Зеландія 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Провіданс, 2:0 – 51 Жозеф, 3:0 – 62 П'єрро, 4:0 – 87 Лакруа

ДР Конго – Данія 0:0

Нідерланди – Алжир 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 86 Хадж Мусса

Зауважимо, що ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді. У Мундіалі 2026 року візьме участь рекордна кількість збірних – 48.

Нагадаємо, що раніше Бельгія переграла Хорватію, а Гана розписала мирову з Уельсом у спарнигах.