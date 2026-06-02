Із гравцем Манчестер Сіті та ексодноклубником Довбика: Узбекистан оголосив заявку на ЧС-2026
Елдор Шомуродов
Головний тренер збірної Узбекистану Фабіо Каннаваро визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026.
Про це повідомила пресслужба місцевої федерації.
До списку з 26 футболістів потрапили захисник Манчестер Сіті Абдукодір Хусанов та колишній партнер Артема Довбика по Ромі Елдор Шомуродов, який нині виступає за турецький Істанбул.
Склад збірної Узбекистану:
- Воротарі: Уткір Юсупов (Навбахор), Ботіралі Ергашев (Нефтчі Фергана), Абдувохід Нематов (Насаф)
- Захисники: Авазбек Улмасалієв (ОКМК), Жахонгір Урозов (Динамо Самарканд), Рустам Ашурматов (Естегляль), Умар Ешмуродов (Насаф), Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті), Абдулла Абдуллаєв (Дібба), Фаррух Сайфієв (Нефтчі Фергана), Хожіакбар Аліжонов, Шерзод Насруллаєв (обидва – Пахтакор), Бехруз Карімов (Сурхон)
- Півзахисники: Шерзод Есанов (Бухара), Оділ Хамробеков (Трактор Сазі), Акмал Мозговой (Пахтакор), Отабек Шукуров (Баніяс), Жамшид Іскандеров (Нефтчі Фергана), Азіз Ганієв (Ал Батаех)
- Нападники: Жалоліддін Машаріпов (Істіклол), Достонбек Хамдамов (Пахтакор), Остон Урунон, Ігор Сергєєв (обидва – Персеполіс), Азізбек Амонов (Динамо Самарканд), Елдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаєв (обидва – Істанбул)
Узбекистан на груповому етапі виступатиме в квартеті К, де його суперниками будуть Португалія, ДР Конго та Колумбія.
Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року вперше прийматимуть три країни: США, Мексика та Канада. Турнір триватиме з 11 червня по 16 липня.