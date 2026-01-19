Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас поступився у спарингу лідеру чемпіонату Данії

Олександр Булава — 19 січня 2026, 19:07
Кривбас поступився у спарингу лідеру чемпіонату Данії
Кривбас

Кривбас зіграв свій другий спаринг на зборах в Іспанії. Український колектив поступився данському Орхусу, який наразі є лідером чемпіонату Данії.

Зустріч завершилась з рахунком 2:4. Криворіжці пропустили гол вже на 1-й хвилині матчу, а до середини тайму програвали вже 0:3.

На старті другої половини гри одинадцятиметровий в українського клубу реалізував Парако, ще один гол данці забили у власні ворота.

Товариський матч
19 січня

Кривбас (Кривий Ріг, Україна) – Орхус (Орхус, Данія) 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 1 Серра, 0:2 – 24 Серра, 0:3 – 31 Крістіанссон, 1:3 – 51 Парако (пен), 1:4 – 67 Йоргенсен, 2:4 – 74 Беймо (автогол)

Кривбас: Володимир Маханьков (Олександр Кемкін, 46), Ян Юрчец (новачок, 46), Бакарі Конате (Карлос Рохас, 46), Володимир Вілівальд (Олег Миронюк, 83), Тьяго Боржес (Анте Бекавац, 46), Андрусв Араухо (Єгор Коробка, 79), Ярослав Шевченко (Євген Маяков, 46; Хосе Флорес, 84), Максим Задерака (к) (Тимур Бутенко, 68), Бар Лін (Володимир Мулик, 46), Олександр Каменський (Глейкер Мендоза, 46), Карлос Парако (Матвій Боднар, 68).

Нагадаємо, у першій зустрічі на зборах криворіжці розгромно поступились віцечемпіону Данії.

Напередодні Кривбас голосив про підписання першого зимового новачка.

Кривбас

Кривбас

Кривбас оголосив про підписання першого зимового новачка
Екснападник Карпат очолив Кривбас U-17
Кривбас розгромно поступився віцечемпіону Данії в першому матчі у 2026 році
Альтернативою стануть молоді виконавці: тренер Кривбаса – про втрату Твердохліба та Микитишина
Верес оголосив про трансфер вінгера Кривбаса

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік