Кривбас поступився у спарингу лідеру чемпіонату Данії

Кривбас зіграв свій другий спаринг на зборах в Іспанії. Український колектив поступився данському Орхусу, який наразі є лідером чемпіонату Данії.

Зустріч завершилась з рахунком 2:4. Криворіжці пропустили гол вже на 1-й хвилині матчу, а до середини тайму програвали вже 0:3.

На старті другої половини гри одинадцятиметровий в українського клубу реалізував Парако, ще один гол данці забили у власні ворота.

Товариський матч

19 січня

Кривбас (Кривий Ріг, Україна) – Орхус (Орхус, Данія) 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 1 Серра, 0:2 – 24 Серра, 0:3 – 31 Крістіанссон, 1:3 – 51 Парако (пен), 1:4 – 67 Йоргенсен, 2:4 – 74 Беймо (автогол)

Кривбас: Володимир Маханьков (Олександр Кемкін, 46), Ян Юрчец (новачок, 46), Бакарі Конате (Карлос Рохас, 46), Володимир Вілівальд (Олег Миронюк, 83), Тьяго Боржес (Анте Бекавац, 46), Андрусв Араухо (Єгор Коробка, 79), Ярослав Шевченко (Євген Маяков, 46; Хосе Флорес, 84), Максим Задерака (к) (Тимур Бутенко, 68), Бар Лін (Володимир Мулик, 46), Олександр Каменський (Глейкер Мендоза, 46), Карлос Парако (Матвій Боднар, 68).

Нагадаємо, у першій зустрічі на зборах криворіжці розгромно поступились віцечемпіону Данії.

Напередодні Кривбас голосив про підписання першого зимового новачка.