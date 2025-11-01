Українська правда
Аталанта поступилась Удінезе у 10 турі Серії А

Олександр Булава — 1 листопада 2025, 18:03
У суботу, 1 листопада, стартував 10 тур італійської Серії А.

У першій зустрічі ігрового дня Удінезе вдома обіграв Аталанту завдяки голу Ніколо Дзаньоло наприкінці першого тайму.

Сьогодні відбудеться ще дві зустрічі – Наполі прийме Комо, а Ювентус на виїзді зустрінеться з Кремонезе.

Чемпіонат Італії – Серія А
10 тур, 1 листопада

Удінезе – Аталанта 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 40 Дзаньоло

19:00 Наполі – Комо

21:45 Кремонезе – Ювентус

Нагадаємо, напередодні Рома з голом Артема Довбика обіграла Парму, а Дженоа з Румланом Малиновським програла Кремонезе

