Аталанта поступилась Удінезе у 10 турі Серії А
У суботу, 1 листопада, стартував 10 тур італійської Серії А.
У першій зустрічі ігрового дня Удінезе вдома обіграв Аталанту завдяки голу Ніколо Дзаньоло наприкінці першого тайму.
Сьогодні відбудеться ще дві зустрічі – Наполі прийме Комо, а Ювентус на виїзді зустрінеться з Кремонезе.
Чемпіонат Італії – Серія А
10 тур, 1 листопада
Удінезе – Аталанта 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 40 Дзаньоло
19:00 Наполі – Комо
21:45 Кремонезе – Ювентус
Нагадаємо, напередодні Рома з голом Артема Довбика обіграла Парму, а Дженоа з Румланом Малиновським програла Кремонезе