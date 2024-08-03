Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

101 рік на двох: у матчі Кубку України зіграли президенти обох команд

Ігор Чернявський — 3 серпня, 16:45
101 рік на двох: у матчі Кубку України зіграли президенти обох команд

Президенти ЮКСА та Реал Фарми взяли участь в очному матчі своїх команд у першому попередньому етапі Кубку України-2024/25.

58-річний президент Реал Фарми Микола Лиховидов вийшов на поле на 77-й хвилині, замінивши свого сина Андрія. 43-річний президент ЮКСА Сергій Леснік з’явився через 5 хвилин після того. Його вихід на заміну не був запланований, а стався через травму Микити Кононова.

В підсумку ЮКСА перемогла з рахунком 3:0 у вийшла у другий раунд. Усі голи були забиті ще до того, як обидва президенти з’явилися на полі.

Зазначимо, Лиховидов-старший регулярно бере участь у поєдинках своєї команди. Минулого сезону він зіграв у 21 матчі у Другій лізі, гольовими діями не відзначався. Грає на позиції атакувального півзахисника.

Кубок України Реал Фарма ФК ЮКСА

ФК ЮКСА

Хаос в ЮКСА: клуб представив нового тренера — попри те, що в попереднього наставника чинний контракт
ЮКСА звільнила головного тренера, який вивів команду в Першу лігу
Динамо U-19 із голом грузинського новачка перемогло ЮКСА у товариському матчі
ЮКСА розгромила ФСК Маріуполь на літніх зборах
ЮКСА та Звягель перемогли Металург і Хуст та вийшли в Першу лігу

Останні новини