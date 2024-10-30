Коламбус з Чеберком поступився Ред Буллс у першому матчі 1/8 плейоф МЛС
Коламбус Крю зазнав мінімальної поразки від Нью-Йорк Ред Буллс у першому матчі 1/8 плейоф МЛС.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "биків". Єдиний гол у поєдинку забив Феліпе Карбальйо.
Український захисник Коламбус Крю Євген Чеберко провів на полі увесь матч та став одним з найкращих гравців мачту, отримавши оцінку 7,8 за свій виступ від порталу SofaScore.
Коламбус Крю – Нью-Йорк Ред Буллс 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 25 Карбальйо
Реал Солт Лейк – Міннесота Юнайтед 0:1 (4:5 по пенальті)
Матч відповідь у Нью-Йорку відбудеться 3 листопада. Переможець цього протистояння зіграє в 1/4 з кимось з пари Цинцинатті – Нью-Йорк Сіті.
Плейоф МЛС стартував з перемоги Інтер Маямі над Атлантою з рахунком 2:1, також Лос-Анджелес Гелаксі розгромив Колорадо.