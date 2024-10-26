Шикарний гол Альби з передачі Мессі допоміг Інтер Маямі обіграти Атланту з росіянином у складі

У стартовому матчі 1 раунду плейоф МЛС Інтер Маямі зіграв проти Атланти Юнайтед.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь команди зі штату Флорида.

Інтер відкрив рахунок на 2 хвилині – відзначився Луїс Суарес. Під кінець першого тайму Саба Лобжанідзе відновив паритет.

Колектив Ліонеля Мессі забив вирішальний гол на 60 хвилині. Аргентинець асистував на свого колишнього одноклубника по Барселоні Жорді Альбу, а захисник наважився на дальній удар, який виявився результативним.

За Атланту грає росіянин Алєксєй Міранчук, колишній одноклубник Руслана Маліновського в італійській Аталанті. Він вийшов у старті, але був замінений у перерві.

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1 раунд плейоф, 26 жовтня

Інтер Маямі – Атланта 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Суарес (2), 1:1 – Лобжанідзе (39), Альба (60)

Матч-відповідь між командами пройде 2 листопада в Атланті.

Нагадаємо, Інтер Маямі серйозно цікавиться можливістю підписати бразильця Неймар.