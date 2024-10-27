Лос-Анджелес Гелаксі розгромив Колорадо у першому раунді плейоф МЛС

Перший раунд плейоф МЛС продовжився матчем у Каліфорнії, де місцевий Лос-Анджелес Гелаксі приймав Колорадо Репідс. Поєдинок завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 5:0.

З п’ятьох м’ячів чотири господарі забили після перерви. Дублем відзначився колишній півзахисник Барселони Рікі Пуч. На 67-й хвилині на заміну в складі Гелаксі вийшов знаменитий німецький атакувальний хавбек Марко Ройс.

Чемпіонат США – MLS-2024

1 раунд плейоф, 27 жовтня

Лос-Анджелес Гелаксі – Колорадо Репідс – 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Йовельїч, 2:0 – 52 Нельсон, 3:0 – 54 Пуч, 4:0 – 75 Йовельїч, 5:0 – 87 Пуч

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 2 листопада.

Вчора плейоф МЛС стартував з перемоги Інтер Маямі над Атлантою з рахунком 2:1.