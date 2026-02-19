Крістал Пелес розписав мирову зі Зрінські у 1/16 фіналу Ліги конференцій
У четвер, 19 лютого, відбудеться низка матчів плейоф Ліги конференцій сезону-2025/26.
Зріньскі та Кристал Пелес розійшлися миром, обмінявшись забитими м'ячами Ларсена та Абрамовича.
Лех Познань здобув переконливу виїзну перемогу над КуПС із рахунком 2:0, забезпечивши комфортний результат голами Козубаля та Ісмаїла ще до перерви. Ноах на власному полі мінімально здолав АЗ Алкмар,завдяки удару Амбарцумяна на 53-й хвилині поєдинку.
Сігма Оломоуц та Лозанна зіграли внічию, де на швидкий гол Батлера-Оєдеджі господарі зуміли відповісти точним пострілом Штурма після перерви.
Решта протистоянь стартуватиме о 22:00.
Зріньскі – Крістал Пелес 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 44 Сарр, 1:1 – 55 Абрамович
КуПС – Лех Познань 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 9 Козубаль, 0:2 – 41 Ісмаїл
Вилучення: 12 – Лусс-Лутумба (КуПС)
Ноах – АЗ Алкмар 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 53 Амбарцумян
Сігма Оломоуц – Лозанна 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 22 Батлер-Оєдеджі, 1:1 – 58 Штурм
