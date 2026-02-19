Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Крістал Пелес розписав мирову зі Зрінські у 1/16 фіналу Ліги конференцій

Микола Літвінов — 19 лютого 2026, 21:53
Крістал Пелес розписав мирову зі Зрінські у 1/16 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 19 лютого, відбудеться низка матчів плейоф Ліги конференцій сезону-2025/26.

Зріньскі та Кристал Пелес розійшлися миром, обмінявшись забитими м'ячами Ларсена та Абрамовича.

Лех Познань здобув переконливу виїзну перемогу над КуПС із рахунком 2:0, забезпечивши комфортний результат голами Козубаля та Ісмаїла ще до перерви. Ноах на власному полі мінімально здолав АЗ Алкмар,завдяки удару Амбарцумяна на 53-й хвилині поєдинку.

Сігма Оломоуц та Лозанна зіграли внічию, де на швидкий гол Батлера-Оєдеджі господарі зуміли відповісти точним пострілом Штурма після перерви.

Решта протистоянь стартуватиме о 22:00.

Ліга конференцій, 1/16 фіналу,
19 лютого

Зріньскі – Крістал Пелес 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Сарр, 1:1 – 55 Абрамович

КуПС – Лех Познань 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Козубаль, 0:2 – 41 Ісмаїл

Вилучення: 12 – Лусс-Лутумба (КуПС)

Ноах – АЗ Алкмар 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 53 Амбарцумян

Сігма Оломоуц – Лозанна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Батлер-Оєдеджі, 1:1 – 58 Штурм

Нагадаємо, у середу, 18 лютого, відбулася низка матчів плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Ліга конференцій

Ліга конференцій

Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/8 фіналу Ліги конференцій
Ярмоленко провів 100 матчів за Динамо в єврокубках
Точність Матвієнка, 15-річний гравець та рекорд Гібралтару. Підсумки основного етапу Ліги конференцій
Україна покращила свою позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА
Кабаєв: Ми хотіли завершити рік на позитивній ноті

Останні новини