Крістал Пелес розписав мирову зі Зрінські у 1/16 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 19 лютого, відбудеться низка матчів плейоф Ліги конференцій сезону-2025/26.

Зріньскі та Кристал Пелес розійшлися миром, обмінявшись забитими м'ячами Ларсена та Абрамовича.

Лех Познань здобув переконливу виїзну перемогу над КуПС із рахунком 2:0, забезпечивши комфортний результат голами Козубаля та Ісмаїла ще до перерви. Ноах на власному полі мінімально здолав АЗ Алкмар,завдяки удару Амбарцумяна на 53-й хвилині поєдинку.

Сігма Оломоуц та Лозанна зіграли внічию, де на швидкий гол Батлера-Оєдеджі господарі зуміли відповісти точним пострілом Штурма після перерви.

Решта протистоянь стартуватиме о 22:00.

Ліга конференцій, 1/16 фіналу,

19 лютого

Зріньскі – Крістал Пелес 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Сарр, 1:1 – 55 Абрамович