Вікторія вирвала нічию у Кременя у матчі Першої ліги

Сьогодні, 13 листопада, відбувся перенесений матч 3 туру Першої ліги між Вікторією та Кременем.

Матч завершився внічию 1:1. На гол 23-річного нападника кременчуцького клубу Мирослава Трофимюка Вікторія відповіла влучним ударом Дмитра Ульянова на 90+3 хвилині гри.

Чемпіонат України – Перша ліга

3 тур, 13 листопада

Вікторія (Суми) – Кремінь (Кременчук) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Трофимюк, 1:1 – 90+3 Ульянов

Напередодні ЮКСА на виїзді обіграла Діназ, а Агробізнес зазнав поразки від тернопільської Ниви.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 листопада автобус СК Полтава відправили в ТЦК, всім видали повістки.