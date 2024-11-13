Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вікторія вирвала нічию у Кременя у матчі Першої ліги

Олександр Булава — 13 листопада 2024, 14:05
Вікторія вирвала нічию у Кременя у матчі Першої ліги

Сьогодні, 13 листопада, відбувся перенесений матч 3 туру Першої ліги між Вікторією та Кременем.

Матч завершився внічию 1:1. На гол 23-річного нападника кременчуцького клубу Мирослава Трофимюка Вікторія відповіла влучним ударом Дмитра Ульянова на 90+3 хвилині гри.

Чемпіонат України – Перша ліга
3 тур, 13 листопада

Вікторія (Суми) – Кремінь (Кременчук) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Трофимюк, 1:1 – 90+3 Ульянов

Напередодні ЮКСА на виїзді обіграла Діназ, а Агробізнес зазнав поразки від тернопільської Ниви.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 листопада автобус СК Полтава відправили в ТЦК, всім видали повістки.

Вікторія Кремінь Чемпіонат України, Перша ліга

Вікторія

Металіст 1925 з голом Борячука здолав Вікторію у 16 турі Першої ліги
Відомі чвертьфінальні пари Кубку України
Кремінь прийме Полтаву, Металіст 1925 на виїзді зіграє проти Вікторії: трансляція матчів 16 туру Першої ліги
Нива переграла Прикарпаття, Агробізнес розписав мирову з Поділлям у 15 турі Першої ліги
Агробізнес в гостях у Поділля, Нива прийме Прикарпаття, Вікторія проти ФСК Маріуполя: трансляції матчів Першої ліги

Останні новини