Агробізнес програв Ниві, ЮКСА здолала Діназ у 16 турі Першої ліги

Сьогодні, 9 листопада, відбулися три матчі 16 туру Першої ліги-2024/25.

ЮКСА скористалась осічками Полтави і після перемоги над Діназом очолили турнірну таблицю групи Б.

У групі А Буковина здолала Металіст і залишилась третьою. Агробізнес програв Ниві, тернопільський клуб піднявся на п'яту позицію.

Чемпіонат України – Перша ліга

16 тур, 9 листопада

Агробізнес – Нива Т 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 55 Різник.

Буковина – Металіст 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 пен Кольцов, 2:0 – 75 Бойчук, 2:1 – 83 Гомес.



Діназ – ЮКСА 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Дебелко, 0:2 – 74 пен Венді.

В п'ятницю аутсайдер групи Б Кремінь зіграв внічию з лідером СК Полтавою – 0:0, В іншому матчі харківський Металіст 1925 у гостях обіграв сумську Вікторію.