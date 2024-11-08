Автобус лідера Першої ліги відправили в ТЦК, всім видали повістки

Автобус СК Полтава перед матчем 15 туру Першої ліги з Кудрівкою (1:2) був зупинений військовими, а пізніше вся команда була відправлена в ТЦК.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, всім гравцям виписали повістки, після цього команду відпустили.

"Після цього вони зіграли з Кудрівкою. Ясна річ, що настрій був не той, програли, втратили лідерство в Першій лізі. Дениса Галенкова не було в заявці. Наскільки мені відомо, то його якраз затримали і в ТЦК він вирішив свої справи, оскільки значився в системі як "перебуває у розшуку". Весь тиждень він не тренувався, ніби-то зараз має вже повернутися".

Насправді Полтава поки не втратила лідерство. Наразі команда очолює турнірну таблицю Групи В Першої ліги України, набравши 26 очок в 14 матчах. У суботу полтавчан може потіснити ЮКСА, яка має на два очки менше, але ще не зіграла проти вишгородського Діназа у цьому турі.