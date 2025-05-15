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Матч Першої ліги не відбудеться через неможливість однієї з команд організувати виїзд

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 15:44
Матч Першої ліги не відбудеться через неможливість однієї з команд організувати виїзд
ФК Кремінь

Поєдинок 8 туру групи вибування Першої ліги України між Минаєм та Кременем не відбудеться через фінансові проблеми клубу з Полтавщини.

Про це повідомила пресслужба колективу.

"У звʼязку з важким фінансовим становищем ФК Кремінь та неможливістю виїзду команди на матч 8-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2024/25 між командами Минай та Кремінь", – йдеться у повідомленні.

ПФЛ зафіксувала неможливість приїзду кременчуцького колективу на відповідний поєдинок та подала відповідні матеріали на розгляд до КДК УАФ.

Зазначимо, що Кремінь є аутсайдером своєї групи та посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши всього 14 очок.

Раніше президент клубу обурився суддівством у матчі з Поділлям, завдяки якому його команда уникнула поразки.

Кремінь Минай Чемпіонат України, Перша ліга

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