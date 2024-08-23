Баєр на останній хвилині переміг Боруссію Менхенгладбах у матчі-відкритті нового сезону Бундесліги

Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч-відкриття німецької Бундесліги сезону-2024/25 між чинним чемпіоном Баєром та Боруссією Менхенгладбах.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. "Фармацевти" ще в першому таймі забезпечили себе комфортною перевагою завдяки голам Флоріана Вірца та Граніта Джаки. Проте втримати її не вдалося.

На початку другої 45-хвилинки спершу забив Ніко Ельведі. А вже за 5 хвилин до кінця основного часу Тім Кляйндінст відновив паритет у зустрічі.

Варто зазначити, що всі два голи Боруссії були забиті на грані офсайду, також у першому таймі одне взяття було незараховане після перегляду VAR. Тим не менш, відеоповтори допомогли Баєру вирвати перемогу. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті, яке з добивання реалізував Вірц.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

1 тур, 23 серпня

Боруссія Менхенгладбах — Баєр 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Джака, 0:2 - 38 Вірц, 1:2 - 59 Ельведі, 2:2 - 85 Кляйндінст, 2:3 - 90+11 Вірц.

Нагадаємо, напередодні Баєр виграв Суперкубок Німеччини, відігравшись у меншості у матчі проти Штутгарта.