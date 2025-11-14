Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Польща розписала мирову з Нідерландами, Німеччина з дублем Вольтемаде обіграла Люксембург у відборі на ЧС-2026

Олександр Булава — 14 листопада 2025, 23:53
Польща розписала мирову з Нідерландами, Німеччина з дублем Вольтемаде обіграла Люксембург у відборі на ЧС-2026
FIFA

У п'ятницю, 14 листопада, відбулися матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу 2026 року з футболу.

Мальта на виїзді обіграла Фінляндію та здобула першу перемогу з 2021 року у межах кваліфікації на ЧС.

Збірна Польщі в домашньому матчі розписала мирову з Нідерландами. Поляки вийшли вперед наприкінці першого тайму після голу Камінського, "помаранчеві" відповіли влучним ударом Депая.

Німеччина з дублем Вольтемаде обіграла Люксембург, Словаччина дотиснула Північну Ірландію. Хорватія завдяки перемозі над Фарерськими островами кваліфікувались на світову першість.

Кваліфікація ЧС-2026
14 листопада
Група G

Фінляндія – Мальта 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 81 Грек

Польща – Нідерланди 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Камінський, 1:1 – 47 Депай

Група A

Люксембург – Німеччина 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Вольтемаде, 0:2 – 69 Вольтемаде

Словаччина – Північна Ірландія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+1 Бобчек

Група L

Гібралтар – Чорногорія 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 20 Джессоп, 1:1 – 33 Аджич, 1:2 – 42 Крстович (пен)

Хорватія – Фарерські острови 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 16 Турі, 1:1 – 23 Гвардіол, 2:1 – 57 Муса, 3:1 – 70 Влашич

Напередодні збірна України розгромно поступилися Франції та опустилась на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату світу.

ЧС-2026

ЧС-2026

Країни-господарки, Аргентина та Кабо-Верде: які збірні вже вийшли на чемпіонат світу 2026
Я навіть не знаю, як назвати такий футбол: Сабо – про поразку України від Франції у відборі на ЧС-2026
Жодного удару по воротах, а Реброву все до вподоби: Леоненко – про поразку України від Франції
Матч Україна – Ісландія розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Тейлором
Збірна України розгромно поступилась Франції у відборі на ЧС-2026

Останні новини