Аталанта перемогла Лечче та вийшла в ЛЧ, Торіно переграв Мілан: результати Серії А

У суботу, 18 травня, відбулися два матчі в межах передостаннього туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії — Серія А

37 тур, 18 травня





Лечче — Аталанта 0:2 (0:0)





Голи: 0:1 — де Кетеларе 48, 0:2 — Скамакка 53





Завдяки цій перемозі Аталанта гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів-2024/25. Бергамаски вже точно не опустяться нижче 5 сходинки в чемпіонаті Італії.





Торіно — Мілан 3:1 (2:0)





Голи: 1:0 — Сапата, 2:0 — Ілич 40, 3:0 — Родрігес 46, 3:1 — Беннасер 55





Торіно зберіг шанси на потрапляння в єврокубки. За тур до кінця команда Івана Юрича посідає 9 місце, відстаючи від восьмої Фіорентини на одне очко.





Якщо "фіалки" у своїх двох завершальних матчах не наберуть більше одного пункту, а туринці в останньому турі на виїзді здолають Аталанту, то саме Торіно стане учасником кваліфікації Ліги конференцій від Італії.