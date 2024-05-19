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Аталанта перемогла Лечче та вийшла в ЛЧ, Торіно переграв Мілан: результати Серії А

Игорь Чернявский — 19 травня, 00:04
Аталанта перемогла Лечче та вийшла в ЛЧ, Торіно переграв Мілан: результати Серії А

У суботу, 18 травня, відбулися два матчі в межах передостаннього туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії — Серія А
37 тур, 18 травня

Лечче — Аталанта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 — де Кетеларе 48, 0:2 — Скамакка 53

Завдяки цій перемозі Аталанта гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів-2024/25. Бергамаски вже точно не опустяться нижче 5 сходинки в чемпіонаті Італії.

Торіно — Мілан 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 — Сапата, 2:0 — Ілич 40, 3:0 — Родрігес 46, 3:1 — Беннасер 55

Торіно зберіг шанси на потрапляння в єврокубки. За тур до кінця команда Івана Юрича посідає 9 місце, відстаючи від восьмої Фіорентини на одне очко.

Якщо "фіалки" у своїх двох завершальних матчах не наберуть більше одного пункту, а туринці в останньому турі на виїзді здолають Аталанту, то саме Торіно стане учасником кваліфікації Ліги конференцій від Італії.
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Чемпіонат Італії, Серія А

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