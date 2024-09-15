Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аталанта перемогла Фіорентину, Лечче зіграло внічию з Торіно у 4 турі Серії А

Володимир Кук — 15 вересня, 18:21
Аталанта перемогла Фіорентину, Лечче зіграло внічию з Торіно у 4 турі Серії А
Серія А

Сьогодні, 15 серпня, були зіграні три матчі 4 туру італійської Серії А.

Аталанта у неймовірному домашньому матчі переграла Фіорентину. Лечче попри небезпечні моменти зіграв унічию з Торіно.

Чемпіонат Італії – Серія А
4 тур, 15 вересня

Дженоа – Рома 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 Довбик (37), 1:1 де Вінтер (90+6)

Аталанта – Фіорентина 3:2 (3:2)

Голи: 0:1 – 15 Мартінес Куарта, 1:1 – 21 Ретегі, 1:2 – 32 Кін, 2:2 – 45 Де Кетеларе, 3:2 – Лукман

Торіно – Лечче 0:0 (0:0)

Зазначимо, що сьогодні пройдуть ще 2 матчі:

19:00. Кальярі – Наполі

21:45. Монца Інтер

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, Болонья на виїзді розписала мирову з Комо. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Аталанта Дженоа Лечче результати матчів Рома Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Фіорентина

Чемпіонат Італії, Серія А

Де Россі дав позитивну оцінку Довбику за матч проти Дженоа
Гол Довбика не допоміг Ромі обіграти Дженоа Малиновського
Довбик забив дебютний гол за Рому
Ювентус оголосив про повернення К'єлліні
Довбик у старті Роми на матч Серії А проти Дженоа, Малиновський – в запасі

Останні новини