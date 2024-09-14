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Попереду Шахтар: Болонья врятувалась у матчі проти новачка Серії А

Олександр Булава — 14 вересня, 18:40
Попереду Шахтар: Болонья врятувалась у матчі проти новачка Серії А

Болонья на виїзді розписала мирову з Комо у матчі 4-го туру Серії А. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Господарі поля відкрили рахунок на 5-й хвилині гри, коли Казеле відправив м'яч у власні ворота після прострілу Патріка Кутроне. 26-річний нападник зміг подвоїти перевагу не старті другої половини гри, Патрік прибрав захисника та пробив у дальній кут воріт Лукаша Скорупського.

Болонья змогла скоротити рахунок на 76-й хвилині. М'яч після прострілу Єнса Одгорда рикошетом потрапив до Кастро, який проштовхнув його у ворота. А на першій доданій хвилині до другого тайму рахунок зрівняв Семюел Ілінг-Джуніор, якому вдався ідеальний обвідний удар (2:2).

Чемпіонат Італії – Серія А
4 тур, 14 вересня

Комо – Болонья 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 5 Казале (автогол), 2:0 - 53 Кутроне, 2:1 - 76 Кастро, 2:2 - 90+1 Ілінг-Джуніор

Нагадаємо, Болонья є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіоні, матч між командами відбудеться вже 18 вересня. Також суперниками "гірників" будуть Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ та Брест.

Огляд матчу

Болонья Чемпіонат Італії, Серія А Комо

Болонья

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