Попереду Шахтар: Болонья врятувалась у матчі проти новачка Серії А

Болонья на виїзді розписала мирову з Комо у матчі 4-го туру Серії А. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Господарі поля відкрили рахунок на 5-й хвилині гри, коли Казеле відправив м'яч у власні ворота після прострілу Патріка Кутроне. 26-річний нападник зміг подвоїти перевагу не старті другої половини гри, Патрік прибрав захисника та пробив у дальній кут воріт Лукаша Скорупського.

Болонья змогла скоротити рахунок на 76-й хвилині. М'яч після прострілу Єнса Одгорда рикошетом потрапив до Кастро, який проштовхнув його у ворота. А на першій доданій хвилині до другого тайму рахунок зрівняв Семюел Ілінг-Джуніор, якому вдався ідеальний обвідний удар (2:2).

Чемпіонат Італії – Серія А

4 тур, 14 вересня

Комо – Болонья 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Казале (автогол), 2:0 - 53 Кутроне, 2:1 - 76 Кастро, 2:2 - 90+1 Ілінг-Джуніор

Нагадаємо, Болонья є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіоні, матч між командами відбудеться вже 18 вересня. Також суперниками "гірників" будуть Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ та Брест.

Огляд матчу