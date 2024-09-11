Оболонь вибила Шахтар у серії пенальті у попередньому етапі жіночого Кубку України

Сьогодні, 11 вересня, відбулися 4 матчі попереднього етапу жіночого Кубку України.

Жіноча команда донецького Шахтаря зіграла внічию з Оболонню, а у серії післяматчевих пенальті сильнішим був саме київський клуб.

В інших трьох матчах перемоги здобували гості: Ладомир та Полісся здолали своїх суперників із рахунком 3:1, а одеський клуб Сістерс забив 5 голів без відповіді у ворота Надбужжя.

Кубок України-2024/25

Жінки

Попередній етап, 11 вересня

Надбужжя — Сістерс 0:5 (0:3)

Пантери — Полісся 1:3 (0:2)

ЕМС-Поділля — Ладомир 1:3 (0:2)

Оболонь — Шахтар 1:1, 3:2 пен (0:0)

Нагадаємо, раніше тренерка Ворскли-2 негативно відреагувала на закриття жіночої команди київського Динамо.