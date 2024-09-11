Оболонь вибила Шахтар у серії пенальті у попередньому етапі жіночого Кубку України
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Сьогодні, 11 вересня, відбулися 4 матчі попереднього етапу жіночого Кубку України.
Жіноча команда донецького Шахтаря зіграла внічию з Оболонню, а у серії післяматчевих пенальті сильнішим був саме київський клуб.
В інших трьох матчах перемоги здобували гості: Ладомир та Полісся здолали своїх суперників із рахунком 3:1, а одеський клуб Сістерс забив 5 голів без відповіді у ворота Надбужжя.
Кубок України-2024/25
Жінки
Попередній етап, 11 вересня
Надбужжя — Сістерс 0:5 (0:3)
Пантери — Полісся 1:3 (0:2)
ЕМС-Поділля — Ладомир 1:3 (0:2)
Оболонь — Шахтар 1:1, 3:2 пен (0:0)
Нагадаємо, раніше тренерка Ворскли-2 негативно відреагувала на закриття жіночої команди київського Динамо.