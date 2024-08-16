Тренерка Ворскли-2: Суркіс не зацікавлений у розвитку жіночого футболу

Старша тренерка Ворскли-2 Ія Андрущак вважає, що жіноча команда Динамо була розпущена через те, що президент клубу Ігор Суркіс не зацікавлений у її розвитку.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українському футболу".

"Жіночі команди на базі клубів УПЛ створювали ще до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Зараз процес розвитку жіночого футболу має вже інший етап розвитку. Можливо, ви чули, що київське Динамо закрило жіночу команду: три роки вона проіснувала і зараз її закрили. Вони вирішили, що в них буде команда на базі іншого клубу й тільки по документах.

Щоб створити команду, яка буде боротися за чемпіонство, за Лігу чемпіонів, звичайно, треба вкласти велику суму грошей. Але, мені здається, що для київського Динамо це взагалі не така велика сума, та все ж столичний клуб не захотів вкладатися в жіночий футбол. Так, вони купили форму, дали м’ячі й набрали якихось дітей.

Ці діти приїжджали й програвали Ворсклі – 0:10. Їм таке не потрібно, щоб представляти бренд. А щоб розвивати жіночий футбол, той же президент Динамо Ігор Суркіс в цьому не зацікавлений. Тому все так виходить, що клуби у чоловічому і жіночому футболі ставлять різні завдання, в них різний розвиток.

На жаль, разом із чоловічим клубом Дніпро-1 зникла й жіноча команда, немає того ж Динамо. Правда, замість нього зайшли у вищу лігу дівчата із Полісся. Але все одно сумно, що такий бренд, як Динамо, такий бюджет, не хочу рахувати їхні гроші, але створити нормальну жіночу команду в Києві було б взагалі чудово", — сказав Андрущак.