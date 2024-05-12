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Тернопільська Нива розгромила Металург, Буковина поступилася Кременю: результати матчів Першої ліги

Игорь Чернявский — 12 травня, 17:48
Тернопільська Нива розгромила Металург, Буковина поступилася Кременю: результати матчів Першої ліги

Сьогодні, 12 травня, відбулися два матчі Першої ліги України з футболу.

Нива Тернопіль не залишила шансів запорізькому Металургу, а Кремінь мінімально здолав чернівецьку Буковину.

Чемпіонат України — Перша ліга

8 тур, група "Вибування"

11 травня

Нива Тернопіль — Металург Запоріжжя 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Кицун 45+1, 2:0 — Галадей 46, 3:0 — Дорошенко 65, 4:0 — Різник 89

Металург продовжує своє падіння. У весняній частині сезона запорізька команда програла абсолютно всі матчі з загальним рахунком 3:25.

Буковина — Кремінь 0:1 (0:1)

Гол: Новотрясов 26

Завдяки цій перемозі Кремінь піднявся з останнього на передостаннє місце в Першій лізі. Від зони перехідних матчів кременчуцьку команду відділяють 4 очки.

Буковина Кремінь МФК Металург Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга

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