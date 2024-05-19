Буковина дотиснула Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги

У неділю, 19 травня, було зіграно 5 матчів 9 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі в групі "вибування".

Чемпіонат України — Перша ліга

9 тур, 19 травня

Група "вибування"

Гірник-Спорт — Буковина 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 29 Дворенков, 1:1 - 33 Мороз, 1:2 - 60 Бодня, 2:2 - 68 Гора, 2:3 - 70 Новотрясов

Діназ Вишгород — Металіст 0:0

Кремінь — Хуст 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 88 Сидоренко

МФК Металург — Поділля 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Хуссін (пен)

Чернігів — Нива Тернопіль 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Кицун, 1:1 - 30 Федоросов, 2:1 - 59 Безгубченко, 3:1 - 74 Федосов, 3:2 - 90+3 Різник, 3:3 - 90+4 Хруставка

Напередодні Карпати розписали результативну нічию з Лівим берегом, а Інгулець розібрався з Епіцентром.