Буковина дотиснула Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги
— 19 травня, 16:40
У неділю, 19 травня, було зіграно 5 матчів 9 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі в групі "вибування".
Чемпіонат України — Перша ліга
9 тур, 19 травня
Група "вибування"
Гірник-Спорт — Буковина 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 29 Дворенков, 1:1 - 33 Мороз, 1:2 - 60 Бодня, 2:2 - 68 Гора, 2:3 - 70 Новотрясов
Діназ Вишгород — Металіст 0:0
Кремінь — Хуст 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 88 Сидоренко
МФК Металург — Поділля 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 82 Хуссін (пен)
Чернігів — Нива Тернопіль 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Кицун, 1:1 - 30 Федоросов, 2:1 - 59 Безгубченко, 3:1 - 74 Федосов, 3:2 - 90+3 Різник, 3:3 - 90+4 Хруставка
Напередодні Карпати розписали результативну нічию з Лівим берегом, а Інгулець розібрався з Епіцентром.