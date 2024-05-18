Карпати розписали результативну нічию з Лівим берегом, Інгулець розібрався з Епіцентром : результати матчів Першої ліги

У суботу, 19 травня, було зіграно 5 матчів 9 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі в "чемпіонській групі".

Карпати вдома не змогли втримати комфортну перевагу над Лівим берегом (3:3), Інгулець на виїзді розібрався з Епіцентром (3:1).

Лівий берег та Епіцентр достроково гарантували собі третє та четверте місце, які дозволять їм зіграти у перехідних матчах з 13-ю та 14-ю командою Української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України — Перша ліга

9 тур, 18 травня

"Чемпіонська" група

Прикарпаття — Вікторія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Цюцюра

Агробізнес — СК Полтава 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 20 Ходуля (автогол), 2:0 - 25 Кузьмін, 3:0 - 35 Кузьмін, 3:1 - 62 Одарюк

Епіцентр — Інгулець 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Малиш, 0:2 - 34 Сітало, 1:2 - 41 Кравчук, 1:3 - 71 Сітало

Карпати — Лівий берег 3:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 7 Невес, 2:0 - 20 Хаса, 3:0 - 34 Невес (пен), 3:1 - 44 Дедух, 3:2 - 56 Синиця, 3:3 - 59 Войцеховський

Кудрівка-Нива — ФСК Маріуполь 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Жовтенко, 1:1 - 90 Місюра

У наступному турі Інгулець та Карпати визначать переможця чемпіонату в Першій лізі (25 травня). Наразі львів'яни випереджають суперника на 1 очко.