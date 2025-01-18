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ПСЖ зробив камбек у грі з Лансом у 18 турі Ліги 1

Станіслав Лисак — 18 січня 2025, 20:00
ПСЖ зробив камбек у грі з Лансом у 18 турі Ліги 1

У суботу, 18 січня, в межах 18 туру французької Ліги 1 відбувся один поєдинок, в якому ПСЖ здобув мінімальну перемогу над Лансом.

Лідер чемпіонату поступився після першого тайму, однак зумів переломити хід зустрічі та завоювати три очки.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
18 тур, 18 січня

Ланс – ПСЖ 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Нзола, 1:1 - 59 Руїс, 1:2 - 86 Баркола

Сьогодні, 18 січня, відбудеться ще два матчі у межах Ліги 1:

20:00. Ренн – Брест

22:05. Ліон – Тулуза

Напередодні паризький клуб оголосив про підписання контракту з фланговим нападником Хвічею Кварацхелією.

Ланс Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ

Чемпіонат Франції, Ліга 1

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