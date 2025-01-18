ПСЖ зробив камбек у грі з Лансом у 18 турі Ліги 1
У суботу, 18 січня, в межах 18 туру французької Ліги 1 відбувся один поєдинок, в якому ПСЖ здобув мінімальну перемогу над Лансом.
Лідер чемпіонату поступився після першого тайму, однак зумів переломити хід зустрічі та завоювати три очки.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
18 тур, 18 січня
Ланс – ПСЖ 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Нзола, 1:1 - 59 Руїс, 1:2 - 86 Баркола
Сьогодні, 18 січня, відбудеться ще два матчі у межах Ліги 1:
20:00. Ренн – Брест
22:05. Ліон – Тулуза
Напередодні паризький клуб оголосив про підписання контракту з фланговим нападником Хвічею Кварацхелією.