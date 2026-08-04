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Латвійська Ауда мінімально переграла Динамо Сіті у кваліфікації Ліги конференцій

Олександр Булава — 4 серпня 2026, 21:04
Латвійська Ауда мінімально переграла Динамо Сіті у кваліфікації Ліги конференцій

У вівторок, 4 серпня, відбувся перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Латвійська Ауда вдома мінімально переграла албанське Динамо Сіті. Зустріч завершилась з рахунком 1:0, єдиний гол в активі сенегальського форварда Бартелемі Дьєдіу на 68-й хвилині гри.

Ліга конференцій-2026/27
Кваліфікація, 3-й раунд
4 серпня

Ауда (Латвія) – Динамо Сіті (Албанія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 68 Дьєдіу

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Нагадаємо, київське Динамо розпочне свій шлях у Лізі конференцій у четвер, 6 серпня, проти азербайджанського Карабаха.

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