Латвійська Ауда мінімально переграла Динамо Сіті у кваліфікації Ліги конференцій
У вівторок, 4 серпня, відбувся перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.
Латвійська Ауда вдома мінімально переграла албанське Динамо Сіті. Зустріч завершилась з рахунком 1:0, єдиний гол в активі сенегальського форварда Бартелемі Дьєдіу на 68-й хвилині гри.
Ліга конференцій-2026/27
Кваліфікація, 3-й раунд
4 серпня
Ауда (Латвія) – Динамо Сіті (Албанія) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 68 Дьєдіу
Нагадаємо, київське Динамо розпочне свій шлях у Лізі конференцій у четвер, 6 серпня, проти азербайджанського Карабаха.