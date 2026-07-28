Рига вибила Вардар у гольовому трилері, Дріта здобула перемогу над Флоріаною: матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації ЛК

У вівторок, 28 липня, відбулися матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Кіпрський Аполлон завершив почате в першому поєдинку та переграв грузинську Ділу Горі, забивши три голи без відповіді.

ФК Рига влаштував справжню гольову феєрію з македонським Вардаром. Спочатку македонці відкрили рахунок зусиллями Бабунскі, а вже через дві хвилини залишилися в меншості через червону картку Найдовскі.

Утім, їм це не завадило забити другий м'яч. Вардар був близький, щоб вирвати перемогу в основний час, але вже на 87-й хвилині Тайво забрав у них таку можливість, забивши гол. Команди пішли в екстратайми, де латвійський колектив загнав три м'ячі у ворота суперника.

Болгарський ЦСКА 1948 та словацький Спартак Трнава вирішили продовжити свій флешмоб з першої зустрічі та знову провели перші 90 хвилин з нулями на табло, а потім аналогічним чином й екстратайми. Справа дійшла до серії пенальті, де точнішими виявилися болгари.

Косовська Дріта та мальтійська Флоріана не знайшли сильнішого в основний час, обмінявшись голами, тому розпочалися екстратайми. Долю зустрічі вирішив автогол 26-річного бразильського захисника Кауана, який вивів Дріту до наступної стадії кваліфікації.

Ліга конференцій

Кваліфікація, другий раунд

Матчі-відповіді, 28 липня

Аполлон (Кіпр) – Діла Горі (Грузія) 3:0 (1:0)

За підсумками двох зустрічей – 7:0.

Голи: 1:0 – 22 Льямас, 2:0 – 62 Родрігес, 3:0 – 90+2 Ескріч

ФК Рига (Латвія) – Вардар (Північна Македонія) 5:2, після д.ч. (0:1, 1:1)

За підсумками двох зустрічей – 8:4.

Голи: 0:1 – 17 Бабунскі, 0:2 – 66 Омерагіч, 1:2 – 87 Тайво, 2:2 – 92 Ауані, 3:2 – 105 Яго Сікейра, 4:2 – 109 Режиналдо Рамірес, 5:2 – 117 Каю Феррейра

ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) – Спартак Трнава (Словаччина) 0:0, пен. 5:3

За підсумками двох зустрічей – 0:0 (пен. 5:3).

Дріта (Косово) – Флоріана (Мальта) 2:1, після д.ч. (0:1, 1:0)

За підсумками двох зустрічей – 3:2.

Голи: 0:1 – 40 Мбонг, 1:1 – 88 Пеллумбі, 2:1 – 91 Кауан (автогол)

Нагадаємо, що раніше Полісся розписало гольову нічию з Копенгагеном, а ЛНЗ стримав Гент в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.