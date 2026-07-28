Гент – ЛНЗ: де та коли дивитись матч Ліги конференцій

У четвер, 30 липня, ЛНЗ зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на виїзді проти Гента.

Цей поєдинок відбудеться на "Планет Груп Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

В Україні гру Гент – ЛНЗ можна переглянути на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт".

Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 0:0.

Після того матчу наставник черкаської команди зізнався, що його підопічним поки не вистачає досвіду міжнародних виступів. Загалом він залишився задоволений дебютним поєдинком ЛНЗ у єврокубках.