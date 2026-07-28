Ексфорвард збірної України оцінив шанси Полісся пройти Копенгаген у відборі Ліги конференцій

Колишній футболіст збірної України Олександр Паляниця поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Копенгагеном і Поліссям.

Його слова передає Sport.ua.

Вихованець житомирського футболу позитивно налаштований перед цим протистоянням. Йому сподобався виступ підопічних Руслана Ротаня в першій зустрічі:

"Вважаю "вовки" в першому поєдинку більше награли на перемогу. На жаль, через брак міжнародного досвіду вони не завжди ухвалювали правильні рішення біля власних володінь, і це позначилося на результаті. Все ж добре, що останнє слово було за номінальними господарями та вдалося відігратися. Сподіваюся, що підопічні Руслана Ротаня ефективно попрацювали над виправленням помилок, допущених у Словаччині. Йдеться не тільки про ігрову дисципліну біля своїх воріт, а і про виправлення прицілу. Бо в Кошице гравці житомирської команди розтринькали кілька гольових моментів. Так не повинно бути".

Експерт вважає, що "вовки" врешті-решт зможуть пройти суперника за сумою двох зустрічей. Він прогнозує їм перемогу на виїзді.

"Думаю, що в Копенгагені Полісся візьме гору – 2:1 s проб'ється до наступного раунду Ліги конференції", – підсумував Паляниця.

Зазначимо, що в першому поєдинку команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 3:3. Матч-відповідь відбудеться 29 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.