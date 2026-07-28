Гент – ЛНЗ: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій

У четвер, 30 липня, ЛНЗ проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на виїзді проти Гента.

Ця гра відбудеться на "Планет Груп Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом бельгійську команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,44. Нічия – 4,20. Виграш підопічних Віталія Пономарьова – 7,50.

Прохід Гента до наступної стадії турніру – 1,20. На те, що ЛНЗ проб'ються у третій раунд відбору – 4,33.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,33, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,30.

Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 0:0.