Ноттінгем поступився Лідсу, а Ярмолюк віддав асист у матчі Брентфорда в 1/32 фіналу Кубку англійської ліги

У вівторок, 25 серпня, відбулась низка матчів 1/32 фіналу Кубку футбольної ліги Англії сезону-2025/26.

Зокрема, серед матчів клубів елітного дивізіону Англії: Лідс переграв Ноттінгем Форест, а Брентфорд Ярмолюка розгромив Бірмінгем із рахунком 6:1.

Варто зазначити, що український півзахисник розпочав цей матч в основному складі. Завдяки його передачі Вілсон зумів відкрити рахунок вже на 6-й хвилині. Утім, в другому таймі Єгор Ярмолюк не зміг продовжити грати через ймовірне ушкодження, характер якого наразі невідомий.

Кубок футбольної ліги

1/32 фіналу

25 серпня

Кардіфф – Норвіч 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Квістгорден, 0:2 – 78 Црнац, 1:2 – 90+3 Салеш.

Донкастер – Мідлсбро 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Джозеф, 0:2 – 78 Ланкшір, 0:3 – 87 Сарм'єнто, 1:3 – 90+2 Хачінсон.

Барнслі – Крю 3:2 (3:1)

Голи: 0:1 – 21 Тібо, 1:1 – 29 Клірі, 2:1 – 31 Нослін, 3:1 – 38 О'Кіфф, 3:2 – 89 Евусі.

Блекберн – Шеффілд Юнайтед 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Кеннон, 1:1 – 55 Афолаян, 1:2 – 81 Донован.

Блекпул – Лінкольн 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 – 36 Олаофе, 1:1 – 45 Кларксон, 1:2 – 53 Бейлісс, 1:3 – 55 Стріт, 1:4 – 77 Елдер.

Вотфорд – Пітерборо 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Кларрідж (автогол), 0:2 – 23 Леонард, 0:3 – 51 Леонард, 0:4 – 55 Шофовоке, 0:5 – 64 Джоно, 1:5 – 73 Думбія.

Іпсвіч – Лестер 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 62 Егелі, 1:1 – 67 Алуко, 2:1 – 71 Нуньєс Еспіноса, 3:1 – 90+1 Нуньєс Еспіноса.

Кембридж Юнайтед – Міллволл 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Купер.

Плімут – Ковентрі 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 3 Авонії, 0:2 – 5 Рудоні, 1:2 – 21 Айроу, 2:2 – 54 Амаєчі, 2:3 – 67 Мейсон-Кларк, 2:4 – 78 Торп (пенальті).

Саутгемптон – Вест Гем 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 10 Шієнца, 1:1 – 41 Аджала, 1:2 – 53 Аджала, 1:3 – 75 Кастельянос, 1:4 – 84 Боуен.

Стівенедж – Редінг 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Браун, 0:2 – 24 Лейн, 0:3 – 85 Вільямо.

Флітвуд – Шрусбері 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Бойл (автогол), 2:0 – 28 Еванс, 3:0 – 35 Еванс, 4:0 – 90 Девіс.

Шеффілд Венсдей – Вулвергемптон 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Свінкелс (автогол), 0:2 – 45+1 Олагунджу.

Бірмінгем – Брентфорд 1:6 (1:3)

Голи: 0:1 – 6 Вілсон, 1:1 – 28 Грей, 1:2 – 35 Гікі, 1:3 – 40 Коллінз, 1:4 – 70 Дамсгор, 1:5 – 73 Тьягу, 1:6 – 77 Коллінз.

Ноттінгем – Лідс 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Джеймс, 0:2 – 75 Джастін.

Волсолл – Лейтон Орієнт 0:0, пен. 5:6

Сток Сіті – Халл 1:1, пен. 4:5 (1:1)

Голи: 1:0 – 39 Боженік, 1:1 – 45 Дауелл.

Нагадаємо, що переможцем минулорічного Кубку Англійської ліги став Манчестер Сіті.