Мудрик допоміг Челсі "знищити" Барроу, Ман Сіті у складному матчі здолав команду Чемпіоншипу у 3 раунді Кубку ліги

Сьогодні, 24 вересня, відбулися матчі 3 раунду Кубку англійської ліги.

Лондонський Челсі вдома приймав команду Ліги 2 Барроу. "Сині" здобули впевнену перемогу з рахунком 5:0, а Михайло Мудрик відзначився асистом.

Жузеп Гвардіола на матч проти Вотфорда виставив резервний склад. Це не завадило "містянам" контролювати хід гри, але через мінімальну перевагу у кінці зустрічі був певний сумбур та нервозність.

Лестер лише у серії пенальті вибив Волсолл. Астон Вілла мінімально обіграла Вікомб.

Кубок англійської ліги-2024/25

Третій раунд, 24 вересня

Челсі – Барроу 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Нкунку, 2:0 – 15 Нкунку, 3:0 – Фармен (автогол), 4:0 – 48 Нету, 5:0 – 75 Нкунку

Волсолл – Лестер 0:0 (0:3 пен)

Вікомб – Астон Вілла 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Буендія (55), 0:2 – Дуран (85, пен), 1:2 Коне (90+5)

Манчестер Сіті – Вотфорд 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Доку (5), 2:0 – Матеус Луїс (36), 2:1 – Томас Інс (86)

Завтра, 25 вересня, відбудуться ще два матчі цієї стадії. Арсенал Зінченка прийме Болтон, а Ліверпуль на "Енфілді" зіграє проти Вест Гема.