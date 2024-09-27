Монца обіграла Брешію, Наполі декласував Палермо у кубку Італії

Сьогодні, 26 вересня, відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Італії.

Монца у домашньому матчі без проблем переграла Брешію. Наполі розгромили Палермо, яке грало вдесятьох.

Кубок Італії

1/16 фіналу, 26 вересня

Монца – Брешія 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 5 Кірьякопулос, 2:0 – 11 Пессіна, 3:0 – 40 Капрарі, 3:1 – 68 Нуама

Наполі – Палермо 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 7 Нгонге, 2:0 – 12 Нгонге, 3:0 – 42 Жуан Жезус, 4:0 – 70 Давід Нерес, 5:0 – 77 Мактоміней

Вилучення: 59 – Васич

Нагадаємо, вчора, 25 серпня, Дженоа Руслана Малиновського у дербі програла Сампдорії. В основний час команди не змогли визначити переможця, зігравши внічию (1:1). У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти Сампдорії.